Людей эвакуировали из семи столичных судов из-за угроз взрывов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Эвакуация людей из-за угроз взрывов проходит в здании семи районных судов Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Эвакуация проводится в Басманном, Лефортовском, Тверском, Пресненском, Измайловском, Таганском, Мещанском районных судах из-за электронного сообщения об угрозе взрыва", – сказал представитель суда.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, злоумышленники, анонимно сообщающие об угрозах взрыва в судах и других учреждениях Москвы, направляют свои требования из-за границы. Источник в силовых структурах сообщил в свою очередь агентству, что "предположительно, угрозы поступают с территории Украины".

Накануне около тысячи человек эвакуировали из 11 районных судов столицы из-за электронных сообщений об угрозе взрыва.

Также кинологи проверяли столичные аэропорты Шереметьево и Домодедово. Взрывных устройств там не обнаружили.