Восемь судов проверяют в столице после сообщений об угрозе взрыва

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сотрудников и посетителей семи районных судов Москвы эвакуировали в связи с анонимными сообщениями об угрозе взрыва, сообщает ТАСС.

"Минирования" коснулись Гагаринского, Чертановского, Троицкого, Лефортовского, Хорошевского, Черемушкинского, Тимирязевсого и Таганского районных судов.

На прошлой неделе волна сообщений об угрозах взрыва прокатилась по московским судам, все сообщения оказались ложными. Электронные письма с угрозами продолжали поступать и на этой неделе.

3 декабря произошла эвакуация людей из зданий семи районных судов Москвы. 4 декабря правоохранители проверяли восемь школ.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводилась в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. Сообщения о взрывных устройствах полиция получала по разным каналам – "с различных электронных почт, а также звонков с IP-адресов иностранных государств". Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.

