"Sputnik Литва": Литва решила расторгнуть несколько двусторонних соглашений с РФ

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Литва планирует расторгнуть часть договоров с Россией и Белоруссией, заменив их многосторонними соглашениями, сообщается в телеграм-канале "Sputnik Литва".

Литовское правительство якобы должно принять решение о денонсации четырех соглашений 22 мая. В частности, предлагается расторгнуть договоры между Литвой и правительствами России и Белоруссии о поощрении и защите инвестиций, а также о торгово-экономических отношениях.

Кроме того, Минюст Литвы предлагает денонсировать соглашения с Москвой о правовой помощи и о правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а Минфин – об избежании двойного налогообложения капитала и налоговых правонарушениях.

22 мая министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах РФ в стране Александра Елкина.

В феврале МИД Литвы выразил протест Елкину. Поводом стало интервью дипломата, которое он дал российскому государственному информационному агентству.

В министерстве иностранных дел республики тогда уточнили, что выражают протест из-за якобы ложных заявлений о причинах состояния двусторонних отношений, условиях калининградского транзита и правах российских граждан.

До этого внешнеполитическое ведомство Литвы также вызвало российского представителя после объявления в розыск литовских политиков. На фоне возникшей ситуации внешнеполитическое ведомство выразило дипломату протест.

