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17 мая, 11:22

Политика

МИД Литвы вызвал представителя РФ в связи с объявлением политиков в розыск

Фото: 123RF/algisb

Министерство иностранных дел Литвы вызвало российского представителя после объявления в розыск литовских политиков. На фоне возникшей ситуации внешнеполитическое ведомство выразило дипломату протест. Об этом сообщается на официальном портале МИД.

Представитель посольства РФ получил дипломатическую ноту 16 мая. В министерстве республики осудили решение Москвы объявить в розыск политиков за их "решения, принятые при исполнении ими своих прямых обязанностей".

Ранее МВД России объявило в розыск по статье УК РФ министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Уточнялось, что в отношении министра возбудили и расследуют дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

Позже РФ ввела санкции против 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии. Среди них – министры государств Прибалтики, депутаты местных парламентов, журналисты и общественные деятели.

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