МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах РФ

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Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах РФ в стране Александра Елкина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Сегодня Литва вызывает представителя РФ, для того чтобы получить обстоятельные пояснения. Мы координируем наши ответные действия с партнерами", – говорится в заявлении.

В феврале МИД Литвы выразил протест Елкину. Поводом стало интервью дипломата, которое он дал российскому государственному информационному агентству.

В министерстве иностранных дел республики тогда уточнили, что выражают протест из-за якобы ложных заявлений о причинах состояния двусторонних отношений, условиях калининградского транзита и правах российских граждан.

Ранее внешнеполитическое ведомство Литвы также вызвало российского представителя после объявления в розыск литовских политиков. На фоне возникшей ситуации внешнеполитическое ведомство выразило дипломату протест. Представитель посольства РФ получил дипломатическую ноту 16 мая.

