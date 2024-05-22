22 мая, 13:05Политика
МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах РФ
Фото: urm.lt
Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах РФ в стране Александра Елкина. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Сегодня Литва вызывает представителя РФ, для того чтобы получить обстоятельные пояснения. Мы координируем наши ответные действия с партнерами", – говорится в заявлении.
В феврале МИД Литвы выразил протест Елкину. Поводом стало интервью дипломата, которое он дал российскому государственному информационному агентству.
В министерстве иностранных дел республики тогда уточнили, что выражают протест из-за якобы ложных заявлений о причинах состояния двусторонних отношений, условиях калининградского транзита и правах российских граждан.
Ранее внешнеполитическое ведомство Литвы также вызвало российского представителя после объявления в розыск литовских политиков. На фоне возникшей ситуации внешнеполитическое ведомство выразило дипломату протест. Представитель посольства РФ получил дипломатическую ноту 16 мая.
Новости мира: главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии посетили митинг в Грузии