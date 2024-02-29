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29 февраля, 11:13

Политика

МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах РФ Александру Елкину, сообщает РИА Новости.

Поводом послужило интервью Елкина, которое он дал российскому государственному информационному агентству 27 февраля. В министерстве иностранных дел Литвы уточнили, что выражают протест из-за якобы ложных заявлений о причинах состояния двусторонних отношений, условиях калининградского транзита и правах российских граждан.

Ранее экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в связи с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО пригрозил "нейтрализовать" Калининград, если Россия "бросит вызов Альянсу".

Соответствующие угрозы прокомментировал сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, указав, что политики Литвы часто ищут поводы для виртуальной войны с регионом в связи с отсутствием хороших новостей внутри страны. Как он утверждает, тот факт, что такие заявления исходят от дипломатов Литвы, а не от шведских властей, является очень характерным.

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