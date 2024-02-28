Захарова оценила угрозы посла Литвы в Швеции о "нейтрализации" Калининграда

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Угрозы посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса, который пообещал "нейтрализовать" Калининград в случае конфликта РФ и НАТО, являются элементом информационной войны, пиара. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Все понимают, что ни конкретно этот человек, ни кто-либо, занимающий аналогичную позицию, не компетентен и не обладает соответствующими полномочиями, чтобы делать подобные заявления", – заявила она.

Дипломат добавила, что Линкявичюс является послом Литвы в Швеции, поэтому у него нет полномочий на то, чтобы делать такие заявления. По ее словам, для этого есть глава государства, министр обороны, министр иностранных дел.

В связи с этим она предположила, что в Литве была поставлена задача на создание "многоголосицы".

Ранее Линкявичюс на фоне ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО пригрозил "нейтрализовать" Калининград, если Россия "бросит вызов Альянсу".

На эти угрозы ответил сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, заявив, что политики Литвы постоянно ищут мотивы для виртуальной войны с регионом на фоне отсутствия хороших новостей внутри страны. По его словам, тот факт, что подобные заявления исходят от дипломатов Литвы, а не от шведских властей, является очень характерным.



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