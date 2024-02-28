28 февраля, 09:32Политика
Захарова оценила угрозы посла Литвы в Швеции о "нейтрализации" Калининграда
Фото: 123RF/czdistagon
Угрозы посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса, который пообещал "нейтрализовать" Калининград в случае конфликта РФ и НАТО, являются элементом информационной войны, пиара. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Все понимают, что ни конкретно этот человек, ни кто-либо, занимающий аналогичную позицию, не компетентен и не обладает соответствующими полномочиями, чтобы делать подобные заявления", – заявила она.
Дипломат добавила, что Линкявичюс является послом Литвы в Швеции, поэтому у него нет полномочий на то, чтобы делать такие заявления. По ее словам, для этого есть глава государства, министр обороны, министр иностранных дел.
В связи с этим она предположила, что в Литве была поставлена задача на создание "многоголосицы".
Ранее Линкявичюс на фоне ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО пригрозил "нейтрализовать" Калининград, если Россия "бросит вызов Альянсу".
На эти угрозы ответил сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, заявив, что политики Литвы постоянно ищут мотивы для виртуальной войны с регионом на фоне отсутствия хороших новостей внутри страны. По его словам, тот факт, что подобные заявления исходят от дипломатов Литвы, а не от шведских властей, является очень характерным.
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