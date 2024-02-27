Сенатор прокомментировал слова посла Литвы о нейтрализации Калининграда

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Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков прокомментировал угрозы посла Литвы в Швеции нейтрализовать Калининград, сообщает РИА Новости.

По его словам, литовские политики постоянно ищут повод виртуально "повоевать" с Калининградом на фоне отсутствия хороших новостей у себя в стране. Он также выразил сожаление в связи с тем, что Швеция "своими непродуманными действиями по вступлению в НАТО" позволила втянуть себя в игру со стороны прибалтийских партнеров.

"Очень характерно, что подобные заявления делают не сами шведские власти, а литовские дипломаты. Впрочем, не удивительно, ведь каждый новый повод используется литовскими политиками, чтобы напомнить о себе", – сказал Шендерюк-Жидков.

Он отметил, что в Калининграде к этому привыкли и не обращают внимания.

Посол Литвы в Швеции и бывший министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс пригрозил нейтрализовать Калининград, если Москва бросит вызов Североатлантическому альянсу.

27 февраля Литва признала угрозой национальной безопасности около 400 российских граждан, многие из которых преклонного возраста. Им отказали в выдаче временного вида на жительство, отозвали уже выданные разрешения и аннулировали постоянные виды на жительство.

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