Сенатор США Грэм: Зеленский засиял при предложении изъять замороженные активы РФ

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Украинский лидер Владимир Зеленский с восторгом поддержал предложение изъять замороженные российские активы, рассказал американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на материал CBS.

Политик напомнил, что он посещал Украину в марте. По его словам, идея конфискации активов РФ понравилась Зеленскому больше всего.

"Когда я предложил это президенту Зеленскому, он загорелся как рождественская елка. Сделать Россию государством – спонсором терроризма в соответствии с законодательством США было бы очень большим ударом", – добавил Грэм.

Ранее президент США Джо Байден заявил о достижении соглашения со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном по вопросу об использовании доходов от замороженных российских активов для их передачи в помощь Украине.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов до этого предупреждал, что незаконное использование Западом российских активов встретит зеркальный ответ.

