Глава МИД Турции Фидан рассчитывает на конкретизацию инициатив по Украине до июня

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Анкара рассчитывает увидеть конкретные инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине до июня, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в беседе с агентством Anadolu.

Он подчеркнул, что страна наблюдает за предложениями, поступающими со стороны президента США Дональда Трампа.

"Я вижу, что администрация Трампа в настоящее время занимается сбором данных по этой теме, чтобы принять определенные решения. Нужны надежные данные, чтобы не произошла утрата доверия международного сообщества к Трампу, а сама проблема не зашла в еще больший тупик", – пояснил он.

Однако, по мнению политика, до того, как состоится встреча Трампа и Владимира Путина, должна пройти закулисная работа, так как без подготовки она не будет иметь смысла.

США ведут "очень конструктивные переговоры" с Россией и Украиной об урегулировании конфликта, заверял ранее республиканец, выразив надежду, что конфликт завершится уже в недалеком будущем.

При этом полную информацию о прогрессе по данному вопросу в США пока не готовы раскрыть, заявлял советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолц. Он отмечал, что половина мира пытается помочь Трампу завершить конфликт справедливым образом.