12 февраля, 13:23Политика
Песков заявил о невозможности обсуждения обмена территориями между Россией и Украиной
Фото: kremlin.ru
Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий с Украиной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал заявления украинского лидера Владимира Зеленского, который не исключил некий обмен территориями с Россией. Каких-либо подробностей президент Украины не привел. Зеленскому с иронией ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявив, что украинских солдат без всякого обмена ждет "яма глубиной 1,5 метра".
Песков подчеркнул, что украинские формирования, находящиеся в приграничных зонах, будут изгнаны и уничтожены. Вместе с тем он вновь напомнил, что Владимир Путин остается открыт для мирных переговоров.
"Позиция России абсолютно прозрачна, она последовательна и хорошо известна в мире", – указал представитель Кремля.
Значительная часть Украины хочет стать Россией и уже ею стала, отмечали ранее в Кремле. Люди, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме.
Кроме того, необходимость "снова почувствовать себя русскими" может быть единственным способом исцеления Украины, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, назвав предложения украинцев про обмен территориями чушью.
Путин заявил, что Москва будет отстаивать свои интересы в случае переговоров с Киевом