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Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий с Украиной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявления украинского лидера Владимира Зеленского, который не исключил некий обмен территориями с Россией. Каких-либо подробностей президент Украины не привел. Зеленскому с иронией ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявив, что украинских солдат без всякого обмена ждет "яма глубиной 1,5 метра".

Песков подчеркнул, что украинские формирования, находящиеся в приграничных зонах, будут изгнаны и уничтожены. Вместе с тем он вновь напомнил, что Владимир Путин остается открыт для мирных переговоров.

"Позиция России абсолютно прозрачна, она последовательна и хорошо известна в мире", – указал представитель Кремля.

Значительная часть Украины хочет стать Россией и уже ею стала, отмечали ранее в Кремле. Люди, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме.

Кроме того, необходимость "снова почувствовать себя русскими" может быть единственным способом исцеления Украины, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, назвав предложения украинцев про обмен территориями чушью.