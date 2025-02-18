Bloomberg: Зеленский пытается собрать обрывки информации о переговорах РФ и США

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается собрать обрывки информации о переговорах РФ и США в Эр-Рияде, пишет радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на материал Bloomberg.

По данным СМИ, Зеленскому необходимо избежать сговора между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, поскольку их сделка может поставить Украину перед выбором: "проглотить неприемлемые условия" или продолжить конфликт, но без поддержки США.

Во время встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии президент Украины встречался с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, чтобы обсудить гарантии безопасности для Киева.

Переговоры между РФ и США прошли 18 февраля. По итогам встречи стороны договорились сформировать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине и поспособствовать оперативному назначению послов в РФ и США. Представителям Москвы и Вашингтона также поручено обсудить подготовку встречи Путина и Трампа.

Зеленский в связи с переговорами России и США отказался принимать любые ультиматумы. Кроме того, президент Украины решил перенести свой визит в Саудовскую Аравию. Изначально его рабочая поездка была запланирована на 19 февраля, теперь политик полетит туда 10 марта.

