Перебои в работе спутникового интернета Starlink зафиксированы по всему миру

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Перебои в работе спутникового интернета Starlink были зафиксированы по всему миру вечером в четверг, 24 июля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы Downdetector.

Число обращений о перебоях в работе Starlink превысило 50 тысяч. Самое большое количество жалоб было зафиксировано в Соединенных Штатах, Канаде и Германии.

Кроме того, украинские СМИ сообщают о сбое в работе Starlink по всей линии фронта у Вооруженных силу Украины (ВСУ).

Пресс-служба компании подтвердила массовые сбои на своей официальной странице в соцсети X. При этом представители подчеркнули, что ведется активная работа по устранению неполадок.

Ранее СМИ сообщали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск могли изобразить конфликт ради того, чтобы отключить Украину от системы искусственных спутников Starlink. По мнению экспертов, таким образом американский лидер надеялся подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам.