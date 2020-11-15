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Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Schroetter/imago images/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к жителям Донбасса на русском языке. Видео было опубликовано в официальном Instagram украинского лидера.
Известно, что Зеленский записал свое видеообращение, находясь на самоизоляции в киевской клинике "Феофания" после заражения COVID-19.
"Отдельно хочу обратиться к нашим украинцам, которые находятся на оккупированных территориях. Вы видите сами все: Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова", – сказал Зеленский.
Украинский лидер заверил, что обязательно завершит войну в регионе. Он пояснил, что власти страны делают все возможное для прекращения конфликта.
"Война обязательно завершится, и нам никакие контрольно-пропускные пункты не будут нужны", – отметил президент Украины.
Зеленский напомнил, что Киев принял решение открыть все пропускные пункты в Донбассе. При этом провозглашенные республики Донбасса заблокировали данную инициативу, заявил президент.
Ранее глава делегации Киева в контрольной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал четыре условия для достижения мира на юго-востоке страны. Политик добавил, что процесс реинтеграции Донбасса в состав Украины должен быть комплексным.
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