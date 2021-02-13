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Политика

09:34

В Киеве обозначили роль США в разрешении конфликта в Донбассе

за рубежом политика

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что США могут сыграть важную роль в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина".

"Я абсолютно уверен, что США, как стратегический партнер Украины, должен и может сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта", – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что со стороны Украины будет сделано все возможное для выполнения Минского соглашения. Ермак добавил, что считает необходимым присутствие в Донбассе представителей Германии и Франции, а также США, Великобритании, Канады и Швеции.

Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев предложил Москве "золотой мост" для завершения конфликта в Донбассе. По его словам, это было бы "блестящим выходом" для России.

Конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании ДНР и ЛНР – двух самопровозглашенных республик. Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что его ключевая задача на посту главы государства – прекратить конфликт в Донбассе.

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