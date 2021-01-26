Украинские разведчики назвали Россию главной угрозой

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Служба разведки Украины назвала Россию главной угрозой национальной безопасности государства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там опубликовали бюллетень под названием "Белая книга", в котором предположили, что Москва будет препятствовать движению Киева в европейском и евроатлантическом направлениях. Также в документе указывается, что Россия будет держать Украину в "сфере своего влияния".

В ведомстве отметили "стремление России играть на противоречиях ведущих мировых игроков, не отказываясь от использования необработанных природных ресурсов как инструмента геополитики". На Украине считают, что Россия вызывает кризисы в соседних странах.

Более того, украинские разведчики уверены, что Россия при помощи пандемии "усиливает влияние в регионах стратегического приоритета". В связи с этим там считают использование вакцины "Спутник V" недопустимым.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ждет от президента России покаяния. По словам политика, он бы хотел, чтобы российский лидер приехал на Украину и в том числе поклонился монументу воевавшим в Донбассе силовикам и участникам нацбатов.

