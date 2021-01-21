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Москва 24

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Политика

18:51

В Госдуме оценили заявление украинского дипломата о России

политика

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал нелепыми высказывания экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко. Об этом сообщает RT.

Бывший госслужащий ранее заявил, что Украине необходимо предоставить США территорию страны как плацдарм для борьбы с Россией.

"Сейчас попытка возвращения на медиаарену одного из ярых русофобов времен Ющенко выглядит, на мой взгляд, нелепо", – заявил Бальбек.

По мнению депутата, вероятность прямого конфликта Москвы и Вашингтона отсутствует. Он подчеркнул, что России есть о чем договариваться с Украиной, но диалог должен идти за столом переговоров.

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне заявил, что ждет от президента России "покаяния". Он также отметил, что Киеву необходимо взять под свой контроль налаживание отношений с Москвой.

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