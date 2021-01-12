Украинский дипломат предложил России "золотой мост" по Донбассу

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Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев предложил Москве "золотой мост" для завершения конфликта в Донбассе, передает агентство Politeka.

"Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, дают "золотой мост" России на уход. Это блестящий выход для них. Но они на это не идут", – заявил Арестович, уточнив, что в случае соглашения с Москвы снимут санкции.

В октябре прошлого года первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре условия для достижения мира на юго-востоке страны – прекращение военных действий, выборы, формирование власти и принятие экономических законов. Политик добавил, что процесс реинтеграции Донбасса в состав Украины должен быть комплексным.

Конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании ДНР и ЛНР – двух самопровозглашенных республик. Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что его ключевая задача на посту главы государства – прекратить конфликт в Донбассе.