Песков ответил на вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о необходимости включения Донбасса в состав России.
Песков отметил, что этот вопрос в Кремле не рассматривают.
"Маргарита Симоньян является медиа-менеджером и журналистом. Она не может быть выразителем официальной позиции РФ. Такого вопроса на повестке дня не стоит", – приводит его слова "Газета.ру".
При этом Песков подчеркнул, что Россия занимает ответственную позицию по содействию Украине в урегулировании ее внутреннего кризиса и защите интересов русскоязычного населения на Донбассе.
Представитель Кремля уточнил, что в связи с этим вопрос о включении Донбасса в состав России в Москве не стоит на повестке ни прямо, ни косвенно.
Ранее Симоньян, выступая в Донецке, призвала власти России присоединить Донбасс, поскольку жители восточных областей Украины, по ее словам, хотят жить у себя дома и иметь возможность быть русскими.
Конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании ДНР и ЛНР – двух самопровозглашенных республик. Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что его ключевая задача на посту главы государства – прекратить конфликт в Донбассе.
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