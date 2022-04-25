В Генконсульство РФ в Хьюстоне поступают угрозы – глава дипмиссии

Фото: rusconhouston.mid.ru

Генконсул РФ в Хьюстоне (США) Александр Захаров сообщил об угрозах в адрес Генконсульства страны.

"Поступают письма с угрозами", – цитирует главу дипмиссии ТАСС.

При этом он подчеркнул, что Генконсульство работает в штатном режиме, несмотря на блокировку банковских счетов и психологическое давление. Российское министерство иностранных дел принимает срочные меры по возобновлению банковского обслуживания дипмиссий в США. Однако конкретные действия Захаров не назвал.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что работа российского посольства заблокирована Вашингтоном. Он также подтвердил, что Bank of America закрыл счета генеральных консульств РФ в Хьюстоне и Нью-Йорке.