Путин планирует провести телефонный разговор с Эрдоганом 26 апреля

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Владимир Путин планирует провести телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 26 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, есть такие планы", – приводит его слова РИА Новости.

Последний телефонный разговор Путина и Эрдогана состоялся 1 апреля. В ходе переговоров российский лидер дал оценку переговорному процессу между Москвой и Киевом. Также Путин выразил признательность турецкой стороне за содействие в проведении переговоров российских и украинских представителей.