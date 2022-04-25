Росгвардия отбила атаку украинских танков под Харьковом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Росгвардия уничтожила бронегруппу военнослужащих Украины, которые пытались прорваться в населенный пункт в Харьковской области, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что украинские военные обстреляли позиции усиленной тактической группы Росгвардии. В это время колонна из восьми танков при поддержке пехоты направлялась в сторону позиций росгвардейцев, которые прикрывали въезд в населенный пункт. В результате бойцы Росгвардии открыли огонь.

В ведомстве уточнили, что противник понес существенные потери и разделился на две группы: одна заняла позиции в заброшенном ангаре, другая укрылась в лесном массиве.

"В ходе разведывательно-поисковых мероприятий группа спецназа Росгвардии обнаружила в лесном массиве два БТР противника, по которым был открыт огонь из ПТУР. Атака ВСУ была отбита, противник понес значительные потери и отступил", – отмечается в сообщении Росгварции.

В ведомстве отметили, что благодаря совместным действиям военных Росгвардии и Минобороны была предотвращена попытка прорыва в населенный пункт.

Ранее спецназ Росгвардии уничтожил артиллерийские орудия националистов в Харьковской области. Бой завязался во время разведывательно-поисковых мероприятий, когда российские бойцы обнаружили вооруженную группу националистов.

Противники использовали крупнокалиберный пулемет, однако российские войска уничтожили часть группы националистов. Остальные отступили, бросив тяжелое вооружение.

25 апреля Минобороны опубликовало список военных потерь Украины. В нем раскрыты подробности о погибших, раненых и дезертировавших бойцах нескольких частей украинской Нацгвардии.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

