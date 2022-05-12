Постпред России при ООН Небензя рассказал о тотальной украинизации

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о тотальной украинизации в образовательных программах современной Украины. На заседании Совета Безопасности он отметил, что в украинских учебниках по географии можно узнать много нового в том числе о предках европейцев.

По его словам, в ученике по географии для 8 класса говорится, что предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.