Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Управление Роспотребнадзора по Москве проведет день открытых дверей для предпринимателей с 12:00 до 16:00 9 июня. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Участники акции смогут получить бесплатную консультационную помощь по интересующим вопросам", – говорится в сообщении.
В частности, предприниматели узнают особенности применения санитарных требований к деятельности, порядок претензионного взаимодействия с покупателями, требования к маркировке и возврату товаров, а также смогут задать вопросы по санитарно-эпидемиологическому законодательству и законодательству в сфере защиты прав потребителей и технического регулирования.
Консультации для бизнесменов будут давать начальники территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Москве, их заместители, а также главные и ведущие специалисты-эксперты по различным направлениям деятельности.
День открытых дверей пройдет в здании управления Роспотребнадзора, расположенном в Графском переулке, и территориальных отделах. Предварительная запись на мероприятие не требуется.
Ранее сообщалось, что столичный проект "Малый бизнес Москвы" создал платформу "Бизнес-боксы". В сервисе доступен перечень удобных онлайн-инструментов, с помощью которых можно повысить эффективность работы компании и вывести ее на новый уровень. По словам заммэра Натальи Сергуниной, "Малый бизнес Москвы" осуществляет данный проект совместно с рынком цифровых услуг РФ.
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