Сергунина поздравила московских рестораторов с профессиональным праздником

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина поздравила рестораторов столицы с профессиональным праздником, сообщает Агентство "Москва".
"В Москве работают тысячи предприятий общественного питания, число посадочных мест в них превышает 840 тысяч. Только летних веранд при кафе уже больше 3,2 тысячи. Традиции и новаторство в гастрономии вместе с другими достоинствами нашего города ежегодно привлекают миллионы туристов", – заявила представитель мэрии.
По словам Сергуниной, рестораторы, шеф-повара и официанты являются "сильной стороной Москвы". А особенно узнаваемой чертой мегаполиса заммэра назвала гастрономические кластеры.
"Их в городе уже 35, общая площадь – 68 тысяч квадратных метров. Среди крупнейших подобных пространств – "Депо", Центральный, Даниловский и Усачевский рынки", – уточнила представитель мэрии.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы напомнили о грантах на открытие новых точек быстрого питания на фоне приостановки деятельности иностранных брендов. Максимальная сумма поддержки составит 5 миллионов рублей на одну точку. Предпринимателям также помогают правильно оформить заявку на выплату.
Накануне стало известно, что в Москве отмечается истощение запасов импортного алкоголя для ресторанов. С таким заявлением выступил омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов.
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