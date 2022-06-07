Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

07 июня, 21:51

Сергунина поздравила московских рестораторов с профессиональным праздником

городеда

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина поздравила рестораторов столицы с профессиональным праздником, сообщает Агентство "Москва".

"В Москве работают тысячи предприятий общественного питания, число посадочных мест в них превышает 840 тысяч. Только летних веранд при кафе уже больше 3,2 тысячи. Традиции и новаторство в гастрономии вместе с другими достоинствами нашего города ежегодно привлекают миллионы туристов", – заявила представитель мэрии.

По словам Сергуниной, рестораторы, шеф-повара и официанты являются "сильной стороной Москвы". А особенно узнаваемой чертой мегаполиса заммэра назвала гастрономические кластеры.

"Их в городе уже 35, общая площадь – 68 тысяч квадратных метров. Среди крупнейших подобных пространств – "Депо", Центральный, Даниловский и Усачевский рынки", – уточнила представитель мэрии.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы напомнили о грантах на открытие новых точек быстрого питания на фоне приостановки деятельности иностранных брендов. Максимальная сумма поддержки составит 5 миллионов рублей на одну точку. Предпринимателям также помогают правильно оформить заявку на выплату.

Накануне стало известно, что в Москве отмечается истощение запасов импортного алкоголя для ресторанов. С таким заявлением выступил омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать