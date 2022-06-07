Сергунина поздравила московских рестораторов с профессиональным праздником

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина поздравила рестораторов столицы с профессиональным праздником, сообщает Агентство "Москва".

"В Москве работают тысячи предприятий общественного питания, число посадочных мест в них превышает 840 тысяч. Только летних веранд при кафе уже больше 3,2 тысячи. Традиции и новаторство в гастрономии вместе с другими достоинствами нашего города ежегодно привлекают миллионы туристов", – заявила представитель мэрии.

По словам Сергуниной, рестораторы, шеф-повара и официанты являются "сильной стороной Москвы". А особенно узнаваемой чертой мегаполиса заммэра назвала гастрономические кластеры.

"Их в городе уже 35, общая площадь – 68 тысяч квадратных метров. Среди крупнейших подобных пространств – "Депо", Центральный, Даниловский и Усачевский рынки", – уточнила представитель мэрии.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы напомнили о грантах на открытие новых точек быстрого питания на фоне приостановки деятельности иностранных брендов. Максимальная сумма поддержки составит 5 миллионов рублей на одну точку. Предпринимателям также помогают правильно оформить заявку на выплату.

Накануне стало известно, что в Москве отмечается истощение запасов импортного алкоголя для ресторанов. С таким заявлением выступил омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов.