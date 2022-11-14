Электронные права стали доступны в мини-приложении в соцсети "ВКонтакте"

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В соцсети "ВКонтакте" в тестовом режиме заработало мини-приложение "Авто", позволяющее хранить электронные водительские права. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Как отметили в ведомстве, с помощью приложения можно предъявлять сотрудникам ГИБДД не только водительское удостоверение, но и электронный СТС в виде QR-кода. Кроме того, приложение позволяет передать право управления автомобилем другому человеку и отозвать его, а также посмотреть документы на транспортное средство.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, необходимо в приложении "ВКонтакте" открыть мини-приложение "Госуслуги" и авторизоваться через раздел "Авто". Сведения об автомобиле подгрузятся автоматически.

Ранее в приложении "Госуслуги Авто" заработал сервис оформления электронного европротокола. С его помощью можно оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков.



В РФ не будут менять ПДД из-за введения электронных водительских прав

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