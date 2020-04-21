Минкульт разработал меры поддержки музеев и театров

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Министр культуры Ольга Любимова заявила, что возместить убытки, которые понесли театры и музеи из-за режима самоизоляции, получится в течение трех месяцев.

В передаче "Поздняков" на НТВ глава ведомства отметила, что есть "особенно крупные музеи и крупные театры", существенная часть доходов которых была связана с продажей билетов. В этой связи важно восполнить дефицит средств как можно раньше.

Также Любимова указала, что планы премьер и выставок сохраняются. При это руководство театров и музеев занято их корректировкой: какие выставки лучше показать, какое должно быть возвращение в жизнь.

Она подчеркнула, что "это очень важно еще и психологически". В то же время министр предположила, что какие-то международные проекты перенесут на другой год, а какие-то могут не состояться.

Гендиректор Большого театра Владимир Урин ранее рассказал, что у 34 сотрудников обнаружили коронавирус. Они были отстранены от работы и направлены на карантин.

В связи с угрозой распространения коронавируса на осень перенесли российский кинофестиваль "Кинотавр", который должен был пройти с 7 по 14 июня в Сочи.