Более 30 сотрудников Большого театра заразилось COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Часть сотрудников Большого театра не будет участвовать в организации концерта "Мы вместе" из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Большого.

"Действительно, хотя никаких внешних признаков – ни кашля, ни высокой температуры – ни у кого не было, у нескольких человек тест оказался положительным", – сказал представитель театра.

Он добавил, что все они находятся дома на карантине.

Гендиректор Большого театра Владимир Урин рассказал ТАСС, что у 34 сотрудников обнаружили коронавирус. По его словам, они были отстранены от работы и направлены на карантин.

Ранее в Оперштабе сообщили, что лечение от новой коронавирусной инфекции в Москве на дому проходит более шести тысяч человек. Отмечается, что за последние два с половиной месяца с начала появления первой угрозы распространения COVID-19 в Москве было сделано свыше 315 тысяч тестов.

В настоящий момент на тестирование направляют пациентов с ОРВИ, которые живут с заболевшим, москвичей с диагнозом "пневмония" или проживающих с ними. Помимо того, сдать тест могут горожане, находящиеся в группе риска. В штабе добавили, что за три недели медицинские специалисты взяли свыше 160 анализов на коронавирусную инфекцию.