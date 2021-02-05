Умер актер Кристофер Пламмер

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Канадский актер театра и кино Кристофер Пламмер умер на 92-м году жизни. Об этом сообщает Deadline.

Сообщается, что он скончался в пятницу в своем доме в штате Коннектикут.

Артур Кристофер Орм Пламмер родился в 1929 году. Он известен по своим ролям в картинах "Ватерлоо", "Звуки музыки", "Возвращение Розовой пантеры", "Александр", "Сокровище нации", "Воображариум доктора Парнаса", "Девушка с татуировкой дракона" и многим другим.

За карьеру Пламмер становился лауреатом премий "Эмми" (1977, 1994), "Оскар" (2012), Гильдии киноактеров США (2012), BAFTA (2012), "Золотой глобус" (2012) и "Независимый дух" (2012).