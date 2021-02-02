Умер американский актер и номинант на "Оскар" Хэл Холбрук

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Американский актер Хэл Холбрук, номинированный в 2007 году на премию "Оскар" за роль в фильме "В диких условиях", скончался, сообщает ТАСС.

Актер ушел из жизни 23 января в возрасте 95 лет. Он умер в своем доме в Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

Холбрук в первую очередь известен по роли американского писателя Марка Твена. Играть его актер начал еще на репетициях в университете в 1947 году, а в 1959 впервые сыграл его в Нью-Йорке в Бродвейском театре. В 1966 году он получил за эту роль театральную премию "Тони".

Также Холбрук сыграл в фильмах "Вся президентская рать", "Похищение президента", "Линкольн" и других.