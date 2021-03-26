Умер художник Никита Алексеев

Фото: facebook.com/Nikita Alexeev

Художник Никита Алексеев умер на 69-м году жизни. Об этом галерист Марат Гельман сообщил на своей странице в Facebook.

Уточняется, что причиной смерти стала продолжительная болезнь художника.

Никита Алексеев родился в 1953 году в Москве. Он принимал участие в различных выставках, биеннале, экспозициях. Его работы хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее, Московском музее современного искусства и частных собраниях.

В 1982 году в своей квартире Алексеев основал галерею APTART. С 1996 по 2004 он курировал отдел культуры еженедельника "iностранец".

В 2010 году художник стал номинантом Премии Кандинского.