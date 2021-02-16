Умер народный художник РФ Владимир Мокроусов

Фото: rah.ru
Скульптор и народный художник РФ Владимир Мокроусов умер в возрасте 84 лет, сообщается на сайте Российской академии художеств (РАХ).
"Отечественная культура понесла тяжелую утрату, 16 февраля 2021 года на 85-м году жизни скончался Владимир Петрович Мокроусов, выдающийся скульптор, мастер яркой творческой индивидуальности, возрождавший христианскую культуру России", – сообщает РАХ.
О причинах и обстоятельствах смерти художника не сообщается.
"Российская академия художеств выражает глубокое соболезнование семье и друзьям художника", – говорится в сообщении.
Владимир Мокроусов родился в 1936 году. Выпускник Московского высшего художественно-промышленного училища. Стал одним из инициаторов и участников работ по реконструкции убранства храма Христа Спасителя в Москве, воссоздал композиции "Давид после победы над Голиафом", "Святой Благоверный Великий князь Александр Невский", "Святая праведная Елизавета" и другие. Член-корреспондент РАХ.
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