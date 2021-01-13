Скончалась народный художник РФ Евгения Гатилова

Полицейские обнаружили тело художницы Евгении Гатиловой в ее квартире в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

"Труп 99-летней художницы найден на диване в ее квартире в Большом Девятинском переулке. По предварительным данным, женщина упала с него, так как на голове у нее обнаружена рана. Предварительный диагноз: "сердечная недостаточность", – говорится в сообщении. По данному факту ведется проверка.

С 1956 года российский скульптор-фарфорист Евгения Гатилова создавала свои произведения для Дулевского фарфорового завода. Она была удостоена звания народного художника РФ.