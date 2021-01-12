Умер миллиардер и основатель сети казино Шелдон Адельсон

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На 88-м году жизни скончался основатель корпорации Las Vegas Sands и миллиардер Шелдон Адельсон. Об этом сообщили на сайте компании, владеющей казино и курортами.

"Наш основатель и мудрый руководитель Шелдон Адельсон ушел из жизни минувшей ночью в возрасте 87 лет от осложнений, связанных с лечением неходжкинской лимфомы", – сказано в сообщении.

Как сообщает ТАСС, состояние Адельсона оценивается журналом Forbes в 35 миллиардов долларов. Владелец казино был на 19-й строчке богатейших людей мира.

Уточняется, что Адельсон владел казино и курортами в Лас-Вегасе, Макао и Сингапуре. Кроме того, он активно поддерживал политику Дональда Трампа, вкладывая в развитие партии большие суммы.