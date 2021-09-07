Анита Цой рассказала, в чем секрет уникальности Бориса Краснова

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Певица Анита Цой рассказала Москве 24, почему художник-сценограф и продюсер Борис Краснов был востребован у российских и международных звезд.

Ранее о его смерти сообщил адвокат Александр Добровинский. Как уточнил юрист, причиной стали последствия перенесенного инсульта. Это случилось после того, как Краснов тяжело переболел коронавирусом, рассказал директор театра "Ленком" Марк Варшавер. Последние дни сценограф провел в одном из столичных хосписов.

Краснова ранее уже госпитализировали с подозрением на инсульт в сентябре 2011 года. Тогда он перенес сложнейшую операцию на головном мозге и проходил восстановление в Европе.

Анита Цой вспоминает, что познакомилась с Красновым в 1997 году. Позднее сценограф стал постановщиком ее шоу, рассказала она.

"На тот период времени на сцене использовались обычные театральные декорационные элементы. А он стал первым, кто применил машинерию, декорации начинали двигаться. Тогда во всем мире только зарождался такой продукт, как концертное шоу. И Борис Краснов встал в авангарде этой истории. Конечно, к нему сразу начали обращаться большие звезды, потому что это было грандиозно по тем временам", – говорит певица.

Помимо качеств прекрасного постановщика, Краснов был великолепным менеджером, продолжает Анита Цой. По ее словам, он очень хорошо чувствовал музыку и понимал, что нужно артисту.





Анита Цой певица Очень жаль, что уходят такие гиганты. Понятно, что сейчас век новых технологий в нашей индустрии и о Борисе Краснове вспоминают все меньше. Но поверьте мне, что все мы любим, помним, знаем и ценим то, что сделал Борис Краснов. Он совершил революцию.

В работе Краснов был очень эмоциональным человеком, говорит Анита Цой.

"Несмотря на то что он кричал и ссорился с людьми, он обладал уникальной способностью завораживать. Чем больше Краснов кричал, тем больше мне хотелось завоевать его внимание, хорошее доброе слово", – рассказала исполнительница.

Певица отметила, что Краснова очень любила его семья. "У меня сын учился в одном классе с его дочкой Дариной. Семья его всегда боготворила. По всей видимости, он был прекрасным отцом. Судя по тому, какая была Дарина и как она относилась к своему папе, могу сказать, что в этом качестве он состоялся. И даже очень", – поделилась Анита Цой.

По ее словам, ситуация с подозрением на инсульт в 2011 году сильно подкосила Краснова.

"Это сказалось на всем. И прежде всего на нашей индустрии. Он резко выпал из динамики всего происходящего. На тот момент у него было очень много заказов, но все полетело в тартарары. При этом он очень сильно сражался за место под солнцем. Как только приходил в более или менее рабочее состояние, пытался держать все на плаву. Но вы понимаете, как это сложно сделать, когда ты в одном лице замещаешь практически всех", – рассказала она.





Анита Цой певица Я помню, как 2,5 года назад мы встретились с ним на одном из спектаклей в Москве в маленьком театральном помещении в полуподвальном зале. Вот я действительно не ожидала его там увидеть. Он приехал туда на коляске, смотрел новую постановку и очень радовался. Рекомендовал мне спектакли, куда можно сходить. Он был человеком, который безмерно любил свое дело.

В карьере Бориса Краснова более 3,5 тысячи проектов. Он был постановщиком "Рождественских встреч" с Аллой Пугачевой, сотрудничал с такими исполнителями, как Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, и многими другими. Среди зарубежных партнеров Бориса Краснова – певцы Элтон Джон, Эрос Рамаццотти и Аль Бано, группы Deep Purple и Modern Talking.