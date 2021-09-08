В Москве могут назвать улицу именем Евгения Зиничева

16:15
Одну из улиц Москвы могут переименовать в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве. Эту инициативу поддержали в Мосгордуме.
Министр погиб в Красноярском крае, спасая кинорежиссера Александра Мельника. В районе Норильска Зиничев наблюдал за ходом учений в Арктике, а Мельник работал над новым документальным фильмом. Сообщается, что он поскользнулся и сорвался в реку. Зиничев прыгнул за ним и в этот момент ударился о камень. Обоих мужчин вертолетом эвакуировали в больницу Норильска, но спасти их не удалось. По данным ведомства, тело Евгения Зиничева 8 сентября доставят спецрейсом в Москву.
Соболезнования в связи с гибелью министра выразили президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, который долгое время возглавлял МЧС. По словам Шойгу, Зиничев был профессионалом высокоответственным и преданным своему делу человеком.
Евгению Зиничеву было 55 лет. Он окончил два факультета Санкт-Петербургского института бизнеса и права. Служил на Северном флоте, потом начал работу в органах госбезопасности. В 2016 году Зиничева назначили заместителем директора ФСБ. А с 2018 года он возглавил МЧС и вошел в Совет безопасности страны.
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