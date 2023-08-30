В Роскачестве рассказали, как бороться с распитием алкоголя на детской площадке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Наталья Феоктистова

Нарушителей общественного порядка, которые распивают спиртные напитки на детской площадке, лучше всего снять на фото или видео, чтобы иметь материалы для предоставления правоохранителям. В Роскачестве рассказали, как бороться с лицами, употребляющими алкоголь в неположенных местах. Об этом пишет RT.

В ведомстве объяснили, что является прямым нарушением закона.

"Такое ограничение связано не только и не столько с тем, что площадка – место, где гуляют дети, но и с тем, что зона около многоквартирного дома – это общественное место, и находящиеся там люди должны соблюдать общие правила", – подчеркнули эксперты.

Кроме того, распитие спиртного, спрятанного в бумажный пакет, не становится законным, отметили в Роскачестве. Даже если с алкогольного напитка снять этикетку, его могут забрать на экспертизу, уточнили в ведомстве.

Специалисты объясняют, что граждане могут вызывать правоохранителей уже тогда, когда только заметили нарушителя на детской площадке. Не нужно ждать, когда он начнет вести себя неадекватно, добавили в Роскачестве.

"Также есть смысл обращаться к участковому, особенно если компании собираются на детских площадках регулярно. Участковый может провести беседу, напомнить о недопустимости такого поведения, выписать штраф", – посоветовали в ведомстве.

За данное правонарушение могут обязать каждого выплатить от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Однако эксперты рекомендовали сначала попробовать уладить ситуацию мирным путем – поговорить с нарушителями. Если же это не помогло, стоит зафиксировать факт распития спиртного на фото или видео, чтобы затем предоставить доказательства в полицию.

"В качестве превентивной меры можно повесить у детской площадки табличку с сообщением о том, что употреблять алкоголь, курить и слушать громкую музыку на детской площадке нельзя", – также посоветовали в Роскачестве.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил, что чрезмерное употребление алкоголя, как и избыток жирной пищи, убивает поджелудочную железу. Так, по его словам, основная часть пациентов отделений реанимации с панкреонекрозом обычно приходится на людей, злоупотребляющих спиртным.



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