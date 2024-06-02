Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет", – написал он.

При этом, сообщил губернатор, в Белгородском районе после отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Севрюково различные повреждения выявлены в 5 частных жилых домовладениях, в поселке Майский в одном домовладении поврежден автомобиль, в селе Зеленая Поляна пробита кровля частного жилого домовладения, а в селе Шишино осколками посечены два автомобиля.

Ранее стало известно, что украинская армия обстреляла город Шебекино в Белгородской области. В результате атаки один мужчина получил осколочное ранение спины, руки и бедра. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавшего госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.