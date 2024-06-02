Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 08:22

Экономика
Главная / Новости /

Посол Кураков: Россия и Сенегал хотят создать комиссию по экономическому сотрудничеству

Россия и Сенегал могут создать комиссию по экономическому сотрудничеству

Фото: 123RF/alekstaurus

Россия и Сенегал планируют создать комиссию для сотрудничества в экономическом секторе. Об этом сообщил посол РФ в Сенегале Дмитрий Кураков.

"Если нам удастся все-таки заключить это соглашение, то товарооборот значительно увеличится", – цитирует его РИА Новости.

Говоря об этом, Кураков отметил, что у Сенегала сменилось руководство. Сейчас все зависит от интереса сенегальской стороны.

Ранее Владимир Путин во время приветственного слова к участникам, организаторам и гостям XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия готова к контактам с партнерами и совместной работе с ними. По его словам, РФ готова работать со странами-союзниками над решением экономических, социальных и научно-технологических задач.

Читайте также


экономика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика