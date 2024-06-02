Экс-студент МГУ Гулько заявил, что не планирует возвращаться на Украину

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Родившийся в Одессе бывший студент МГУ Сергей Гулько заявил, что не планирует возвращаться на Украину после выдворения из России за сбор средств для ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Молодой человек рассказал, что сейчас находится за рубежом. Он планирует продолжить учебу и получить диплом врача.

Ранее Гулько арестовали по подозрению в сборе средств для украинских войск и в призывах к ударам по Москве. После этого его отчислили из университета. Он обучался как иностранный гражданин на платной основе.

После этого молодому человеку отказали во въезде в Грузию. Изначально его хотели депортировать обратно в Россию, но в итоге позволили купить билет в другую страну.

