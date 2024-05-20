Минобрнауки РФ предложило ликвидировать единственный филиал МГУ в Европе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство науки и образования России предложило ликвидировать филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Копер в Словении. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов.

Филиал работал в Копере с 2017 года. Здание располагается в историческом центре города, рядом с Университетом Приморска на площади имени Иосипа Броз Тито. В настоящее время это последний филиал вуза в Европе.

До этого из МГУ отчислили украинского студента, которого ранее арестовали в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ. В пресс-службе факультета уточнили, что им неизвестно, чтобы он, находясь в стенах университета, публично демонстрировал свои политические и идеологические убеждения.