Базовую кафедру социальной работы создадут в РНИМУ имени Пирогова в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Российском национальном исследовательском медицинском университете (РНИМУ) имени Н. И. Пирогова в Москве создадут базовую кафедру социальной работы. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Оксана Шалыгина.

Соглашение о создании кафедры было заключено между Шалыгиной и проректором вуза Ольгой Милушкиной на V Форуме социальных инноваций в рамках Московского урбанистического форума. Деятельность кафедры будет направлена на подготовку специалистов, программа обучения которых, в частности, сосредоточится на уходе за людьми.

"Совместно с преподавателями симуляционного центра Научно-практического геронтопсихиатрического центра будет разработана актуальная учебная программа, отвечающая запросам современного общества и направленная на внедрение в образовательный процесс не только инновационных методик ухода, но и самих принципов социального обслуживания в Москве – принципов человечности, уважения и безопасности", – цитируют Шалыгину на портале мэра и правительства столицы.

В свою очередь, заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Надежда Мазуркевич отметила, что студенты кафедры смогут отработать полученные знания на практике. Во время обучения они будут посещать практические занятия в симуляционном центре, социальных домах и геронтологических центрах, а также принимать участие в мастер-классах, семинарах и других мероприятиях.

Сейчас обучение в симуляционном центре проходят специалисты социальных стационарных учреждений, профессиональные сиделки и помощники по уходу. Узнать подробнее о работе учреждения и записаться на курсы можно на его сайте.

Ранее в симуляционном центре завершилось обучение первой группы сиделок. Его закончили 10 специалистов геронтологического центра "Тропарево" филиала социального дома "Обручевский". Продолжительность курса составила 144 часа.

