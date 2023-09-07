Москвичам рассказали, как работает первый в России центр обучения навыкам профухода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В рамках Московского урбанистического форума в Гостином Дворе москвичам рассказали о работе и совершенствовании всей системы профессионального ухода. В том числе гости МУФ узнали о первом в России симуляционном центре, который открылся в июне в Москве на базе Научно-практического геронтопсихиатрического центра. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На Урбанфоруме специалисты провели для сиделок домов-интернатов два мастер-класса, представили иммерсивное шоу о деменции, а также обсудили важность ухода в рамках сессии "Шаг в будущее: новые проекты социальной поддержки".

"Проект трансформации столичной системы соцзащиты представили и в рамках V Форума социальных инноваций регионов, который проходит в столице с 5 по 8 сентября. На сессии "Социальные тренды и инновационные проекты московской системы профессионального ухода" столичные и региональные эксперты обсудили уникальные интеграционные программы социальной защиты, а также представили проекты по обучению персонала", – отметили на mos.ru.

По данным портала, в симуляционном центре сиделки и медсестры социальных домов и гериатрических центров столицы, москвичи и ухаживающие за маломобильными родственниками дома могут пройти необходимое обучение.

Руководитель симуляционного центра Елена Воронова рассказала, что во время создания этого учреждения были исследованы наилучшие российские и зарубежные практики по уходу. Кроме того, были сформированы стандарты обучения и обустройства классов.

"В первую очередь перед нами стояла задача обучить специалистов стационарных социальных учреждений. Потом проект вырос до уровня города", – рассказала специалист.

В настоящее время в центре люди проходят обучение по разным программам, отметила Воронова. По ее словам, в организации можно сформировать конкретную программу под ученика.

Симуляционный центр работает ежедневно. Занятия в нем проводятся в две смены. Обычно программы длятся несколько дней. Тренинг "Основы ухода за ослабленным родственником" рассчитан на 16 часов.

Самый длинный курс специалисты сформировали для сотрудников домов-интернатов по обучению сиделок. Он длится 144 учебных часа. В настоящее время его проходят 120 человек. В начале сентября первыми выпускницами стали 10 сотрудниц геронтологического центра "Тропарево" филиала социального дома "Обручевский".

Симуляционный центр находится на улице Трофимова в Южнопортовом районе. Фасад здания оформили бежево-голубыми цветами. На территории размещены инсталляции со словами "доверие", "забота" и другими. В фойе центра установили удобные кресла пастельных тонов и столики. Первый и второй этажи соединяет лестница, а каждую ступеньку украшают мотивирующие надписи.

Практика проводится в большом зале с манекенами. На тренажерах сердечно-легочной реанимации ученики отрабатывают порядок действий при остановке дыхания. Кроме того, обучающимся транслируют спецвидео. Отдельную часть помещения посвятили отработке навыков эвакуации при пожаре. Также в центре есть зона собственной безопасности.

"Профессиональный уход за маломобильным человеком – это тяжелый труд и физически, и психологически. На занятиях мы говорим о том, что должны помогать ближнему, но при этом важно не забывать о себе. Мы обучаем безопасным методам перемещения маломобильного человека, эргономике, кинестетике, технологиям ухода, которые помогают сохранить здоровье ухаживающего", – отметила Воронова.

По словам москвички Людмилы Шульги, которая посетила несколько мастер-классов центра, в рамках обучения показано, как проще погрузить маломобильного человека в ванну и помочь ему после купания, что делать, если он упал в квартире. Также на занятиях ученики смогли побыть в роли маломобильных людей и понять, что они чувствуют, когда их пытаются переместить.

В свою очередь, медсестра Анжела Барашкина отметила важность обучения профессиональному уходу. По ее словам, на курсах в центре она научилась пользоваться новым оборудованием, которым недавно оснастили филиал "Капотня" социального дома "Люблино", где она работает.

По словам эксперта симуляционного центра Евгения Бредихина, кроме вопросов гигиены, физиологии, правил перемещения и первой помощи, соцработников учат вежливому общению с подопечными.

Отдельным обучающим пространством является лавка полезных вещей. Там оказывают помощь тем, кто первый раз столкнулся с необходимостью ухода за близким человеком.

Руководитель симуляционного центра рассказала, что импровизированный магазин полезных вещей помогает людям не впадать в панику. Там есть товары, которые облегчат жизнь дома. Человек четко понимает, что именно ему нужно и сколько придется потратить. Для покупателя лавки создается кейс.

Воронова также рассказала о комнате ошибок. Там на занятиях обсуждают, как организовать пространство в комнате пожилого человека, чем могут быть опасны маленькие табуретки, тапочки-шлепанцы, мягкие игрушки, ковры и другие привычные предметы. В этой комнате ученики могут пройти мини-квест.

Также в центре создана демонстрационная комната надомного ухода. В ней все установлено так, как должно выглядеть жилье маломобильного или пожилого человека.

"Обучение в центре доступно любому, кто занят в сфере ухода профессионально или по личным обстоятельствам. Москвичи могут пройти обучение по направлению социального координатора – сотрудника больницы. Он выдаст направление на обучение в симуляционном центре при выписке каждой семье, которой могут пригодиться такие навыки", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что первый выпускной слушателей программы профессионального обучения для помощников по уходу прошел в симуляционном центре на базе Научно-практического геронтопсихиатрического центра. Этот курс завершили 10 специалистов геронтологического центра "Тропарево" филиала социального дома "Обручевский".

Кроме того, 90 человек прошли в симуляционном центре повышение квалификации "Базовые навыки помощника по уходу", более 70 сотрудников стационарных социальных учреждений обучены на тренинге "Оказание первой помощи". Также 13 горожан прошли 16-часовой тренинг "Основы ухода за ослабленным родственником".

Собянин открыл симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода в столице