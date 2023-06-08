В Депсоцзащиты прокомментировали открытие центра обучения навыкам профессионального ухода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Система социальной защиты постоянно развивается и реформируется, а поддержка москвичей становится проактивной и доступной. Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

По его словам, сотрудники Симуляционного центра обучения навыкам профессионального ухода всегда могут поддержать людей и стремятся к новым знаниям.

Стружак отметил, что, помимо Симуляционного центра, в столице существует 11 учебных классов, 3 центра компетенций, проект "Школа родственного ухода" и зона адаптации на базе единого центра поддержки участников спецоперации и их семей.

"(Симуляционный центр. – Прим. ред.) – это уникальный образовательный комплекс для обучения навыкам профессионального ухода специалистов соцзащиты, которые помогают людям с инвалидностью в стационарных социальных учреждениях и на дому. В нем смогут обучаться и москвичи, которые ухаживают за своими близкими самостоятельно", – указал министр правительства столицы.

Он объяснил, что благодаря этому можно будет сформировать статус московского помощника по уходу, а профессиональный уход будет безопасным и комфортным.

Ранее Сергей Собянин открыл в Южнопортовом районе Симуляционный центр, в котором будут обучать навыкам профессионального ухода. Он поздравил социальных работников столицы с профессиональным праздником, который отмечается 8 июня.

Согласно информации, обучение в центре будет проходить по программе профессионального обучения для помощников по уходу и сиделок и по программе повышения квалификации. Также планируются тренинги.

Собянин открыл уникальный хирургический тренинг-центр в ГКБ им. Ворохобова