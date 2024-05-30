Собиравшего деньги для ВСУ бывшего студента МГУ не пустили в Грузию

Фото: ТАСС/Давид Мдзинаришвили

Экс-студент факультета фундаментальной медицины МГУ с Украины Сергей Гулько, которого суд обязал покинуть Россию после задержания за попытки сбора в интернете денег для ВСУ и публикацию информации националистического характера, пытался после депортации уехать в Грузию, но получил отказ во въезде. Об этом сообщает РИА Новости.

Молодой человек рассказал агентству, что сперва его отвезли в центр временного содержания иностранных граждан. Там он купил билет и поехал в Грузию, где ему отказали во въезде без объяснения причин. Кроме того, изначально его хотели депортировать обратно в Россию, но в итоге позволили купить билет в другую страну.

Сейчас Гулько находится за рубежом, при этом не уточняет, в какой конкретно стране. Он заявил, что планирует продолжить обучение и получить диплом врача. По его словам, сейчас он ищет работу, поскольку денег у него нет.

26 апреля студента МГУ имени М. В. Ломоносова из Одессы арестовали по подозрению в сборе средств для украинских войск и в призывах к ударам по Москве. Его арестовали на 12 суток за нарушение статьи КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

По информации СМИ, молодой человек имеет действующий украинский паспорт, однако заявления на получение гражданства РФ он не подавал.

28 апреля он получил уведомление о сокращении его срока пребывания в РФ. Студент должен был выехать из России в течение трех дней.

