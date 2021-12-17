В Минтруде заявили, что не планируют вводить ежегодные новогодние выплаты пенсионерам

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Планов по введению ежегодной новогодней выплаты пенсионерам на данным момент нет, заявил глава Минтруда России Антон Котяков РИА Новости.
По его словам, данный вопрос сегодня не обсуждают.
Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов направил на заключение в правительство законопроект, направленный на введение ежегодных предновогодних выплат для пенсионеров. В документе отмечается, что уровень инфляции по итогам текущего года может достичь 9%. По мнению авторов инициативы, это негативно отразится на уровне доходов пенсионеров.
Кандидат экономических наук Михаил Беляев поддержал идею. Он отметил, что единственным вопросом для обсуждения являются параметры разработанного законопроекта о размере выплат и перечне категорий пенсионеров, на которых их планируется распространить.
Новогодние выплаты для пенсионеров могут стать ежегодными
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