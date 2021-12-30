В Госдуму внесен законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Представители партии ЛДПР во главе с ее руководителем Владимиром Жириновским, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Госдуму проект закона о ежегодных выплатах пенсионерам перед Новым годом, документ опубликован в думской электронной базе данных.

Согласно проекту, предлагается осуществлять предновогодние выплаты всем, кто занимается трудовой деятельностью, а также тем, кто не работает и получает страховые пенсии, выплаты по госпенсионному обеспечению и военные пенсии.

Уточняется, что такую выплату предлагают установить в том же размере, в котором пенсионер получает средства на дату предоставления ему предновогодней пенсионной выплаты.

В документе отмечается, что для того, чтобы осуществить данное предложение в следующем году, необходимы дополнительные средства из федерального бюджета в размере 786,2 миллиарда рублей: 66,4 миллиарда – на военную пенсию, 719,8 миллиарда – на страховые пенсии и по госпенсионному обеспечению, которое производится путем межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, предоставляемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ.

"Высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка 9%, крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров", – подчеркнули авторы проекта закона.

Они также уточнили, что, по данным Федеральной службы государственной статистики, настоящие пенсионные выплаты россиян, подстроенные с учетом роста цен, сокращаются уже не один месяц.

Кроме того, перед праздником у всех россиян отмечаются немалые денежные траты как на приобретение подарков для семьи, так и на продукты питания к новогоднему столу. В связи с этим должно быть уделено внимание и оказана поддержка со стороны властей определенным категориям граждан, в которую входят и люди пенсионного возраста, уверены авторы законопроекта.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов направил на заключение в правительство законопроект, направленный на введение ежегодных предновогодних выплат для пенсионеров. В документе отмечается, что уровень инфляции по итогам текущего года может достичь 9%. По мнению авторов инициативы, это негативно отразится на уровне доходов пенсионеров.

Данную идею поддержал кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он отметил, что единственным вопросом для обсуждения являются параметры разработанного законопроекта о размере выплат и перечне категорий пенсионеров, на которых их планируется распространить.

Позже глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что планов по введению ежегодной новогодней выплаты пенсионерам на данный момент нет. По его словам, такой вопрос на сегодняшний день не обсуждают.