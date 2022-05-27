Инвестстратег рассказал, как Россия ответит на "долговой шантаж" со стороны США

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Лишение РФ генеральной лицензии на выплату внешнего долга, которым угрожают США, весьма вероятно. Это может вызвать технический дефолт России, однако последствий для экономики страны не будет, считает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Он подчеркнул, что в настоящий момент у РФ есть средства на выплату внешнего долга, общий объем которого по облигационным займам составляет порядка 39 миллиардов долларов.

"То есть, это искусственный дефолт, но США скорее всего преследуют в большей степени политические цели. <...> В ответ Россия, вероятно, заплатит рублями и пойдет в международные суды с исками о неправомерности дефолта", – приводит слова Суверова агентство "Прайм".

Он отметил, что сегодня в действиях обычно прагматичных американцев политика преобладает над коммерческими интересами, поскольку без выплат могут остаться финансовые институты США, инвестировавшие в российские внешние долги.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что объявление технического дефолта не отразится на экономике страны. Он подчеркнул, что Россия предложит инструмент, который позволит рассчитываться по обязательствам.

В Минфине уточняли, что на фоне ужесточения ограничений со стороны США продолжат осуществлять выплаты по госдолгу в рублях. Платежи будут проходить через Национальный расчетный депозитарий. При этом получатели средств смогут конвертировать рубли в валюту, которая была предусмотрена изначально.

