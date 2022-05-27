Инвестстратег рассказал, как Россия ответит на "долговой шантаж" со стороны США

Фото: depositphotos/Mukhina1
Лишение РФ генеральной лицензии на выплату внешнего долга, которым угрожают США, весьма вероятно. Это может вызвать технический дефолт России, однако последствий для экономики страны не будет, считает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
Он подчеркнул, что в настоящий момент у РФ есть средства на выплату внешнего долга, общий объем которого по облигационным займам составляет порядка 39 миллиардов долларов.
"То есть, это искусственный дефолт, но США скорее всего преследуют в большей степени политические цели. <...> В ответ Россия, вероятно, заплатит рублями и пойдет в международные суды с исками о неправомерности дефолта", – приводит слова Суверова агентство "Прайм".
Он отметил, что сегодня в действиях обычно прагматичных американцев политика преобладает над коммерческими интересами, поскольку без выплат могут остаться финансовые институты США, инвестировавшие в российские внешние долги.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что объявление технического дефолта не отразится на экономике страны. Он подчеркнул, что Россия предложит инструмент, который позволит рассчитываться по обязательствам.
В Минфине уточняли, что на фоне ужесточения ограничений со стороны США продолжат осуществлять выплаты по госдолгу в рублях. Платежи будут проходить через Национальный расчетный депозитарий. При этом получатели средств смогут конвертировать рубли в валюту, которая была предусмотрена изначально.
США не будут продлевать лицензию на обслуживание внешнего долга России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: