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Эксперт спрогнозировал повышение доллара до 70–80 рублей к сентябрю

Комфортное соотношение: когда курс доллара поднимется до 70–80 рублей
экономикаэксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал Москве 24, что курс рубля может достигнуть комфортного диапазона к сентябрю.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал оптимальный курс российской национальной валюты по отношению к доллару. По его словам, в настоящий момент она слишком укрепилась. Для отечественной промышленности комфортным можно считать курс в пределах от 70 до 80 рублей за доллар, считает Белоусов.

По словам Остапковича, укрепление рубля наблюдается, в частности, из-за сокращения импорта, поскольку летом отечественная плодоовощная продукция может заменить зарубежную.

Сейчас мы наблюдаем недельную дефляцию. По данным Росстата, цены не то что не растут, а снижаются. Это происходит, потому что уходит импорт плодоовощной продукции, а она имеет очень большой вес в инфляции. Выходят отечественные производители, и они сбивают цены.
Георгий Остапкович
директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Тем не менее все может измениться к сентябрю, когда отечественные производители перестанут выращивать продукцию из-за погодных условий. Придется покупать ее за рубежом и спрос на доллар снова вырастет, объясняет экономист.

"Российские производители будут работать июнь, июль, август, а дальше погодные условия им не позволят выращивать отечественные товары, поэтому пойдет импорт: Азербайджан, Турция, Марокко – а это дороже, и инфляция увеличится. Импорт нужно будет покупать по долларам, и тот, естественно, пойдет вверх", – прогнозирует эксперт.

Кроме того, повлиять на курс американской валюты может и закупка товаров по параллельному импорту, продолжает специалист.

"Наши дилеры будут закупать товары за границей и привозить их в Россию, значит, им понадобятся доллары. Если активизируется надобность в долларах, то доллар, исходя из экономической теории, начнет повышаться", – отмечает Остапкович.

Примерно к сентябрю мы будем проводить какие-то долларовые платежи, закупать параллельный импорт и доллар вырастет где-то до 70–80 рублей. Это нормальное соотношение на сегодняшний день.
Георгий Остапкович
директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Ранее в Минэкономразвития РФ спрогнозировали среднегодовой курс доллара. Предполагается, что в 2022 году он будет на уровне 76,7 рубля. По подсчетам ведомства, в 2023 году среднегодовой курс американской валюты составит 77 рублей.

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