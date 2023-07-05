Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара поднялся выше 91 рубля впервые с 28 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 15:55 по московскому времени, курс доллара поднялся до 91,05 рубля (+2,1%). К 16:01 он торговался на уровне 90,93 рубля (+1,96%). В то же время курс евро увеличился на 1,98% и составлял 99,17 рубля, курс юаня – 12,531 рубля (+1,6%).

По данным на 13:20, доллар увеличился на 1,65% и поднялся до 90,66 рубля, евро – до 98,7 рубля (+1,5%). Курс юаня составлял 12,485 рубля (+1,22%).

При этом в 15:17, стоимость доллара выросла до 90,98 рубля (+1,80 рубля). Евро прибавил в цене 1,77 рубля и стал торговаться по 99,01 рубля за единицу. Курс юаня вырос до 12,52 рубля (+19 копеек).

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